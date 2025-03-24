الرئيس: على المجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وتمكين فلسطين من تحمل مسؤولياتها في غزة

- الرئيس خلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي.. دعا لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر لإغاثة غزة

- دان اعتداءات الاحتلال في الضفة ودعا لاعتراف أوروبي أوسع بفلسطين

-أشاد بالدعم الأوروبي وطالب بضغط دولي على "إسرائيل"

-الرئيس: لا استقرار دون حل الدولتين واعتراف دولي كامل بفلسطين

وطن: دعا الرئيس عباس، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا بتحقيق وقفٍ مستدامٍ لإطلاق النار، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها الكاملة هناك، تمهيدًا لبدء إعادة الإعمار بوجود أهله وبمساندة دولية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

كما أدان الرئيس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصًا في شمالها، مشيرًا إلى عمليات الاجتياح والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهدم المنازل والمنشآت، والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، بالإضافة إلى استمرار الاحتلال في حجز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها بطرق مخالفة للقانون الدولي.

وأشاد الرئيس بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بدورها، إلى جانب دعمه للإصلاحات الحكومية وتمويلها، ودعمه المستمر لوكالة "الأونروا".

كما أكد أهمية تعزيز المسار السياسي القائم على حل الدولتين، والدفع نحو اعتراف أوروبي أوسع بدولة فلسطين على حدود 1967، بالإضافة إلى دعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.