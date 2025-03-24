ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إصدار الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في البلدة، وبلدتي بيت حانون وجباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة "السلام" شرق جباليا شمال القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة "مصبح" شمال مدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الجاري، استشهد أكثر من 730 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.