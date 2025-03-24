الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في شمال قطاع غزة

وطن: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة، نحو المناطق الغربية، في ظل استئناف حرب الإبادة منذ 18 آذار/ مارس الجاري.

ومنذ ثلاثة أيام، بدأ الاحتلال اجتياحا بريا في بلدات شمال القطاع، ما تسبب مجددا بحركة نزوح قسري واسعة للمواطنين.

وفي الأسبوع الأخير، استشهد أكثر من 730 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.