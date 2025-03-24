الاحتلال يخطر بهدم منزل جنوب قلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية عزبة سلمان جنوب قلقيلية، وأخطرت بهدم منزل.

وأفاد مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان بمحافظة قلقيلية منيف نزال، بأن الاحتلال علق إخطارا بالهدم على منزل المواطنين عبد الله جاموس وحسام نزال، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، على أن يتم تنفيذ الهدم خلال 72 ساعة.

وأضاف أن المنزل يقع على مساحة 250 مترا مربعا في المنطقة المسماة "ج"، ويشمل الهدم جدارا استناديا يحيط بالمنزل وغرفتين سكنيتين ومسبح.