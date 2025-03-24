مسيرة حاشدة وسط رام الله، إسنادًا لغزة وتنديدًا بتجدد العدوان على القطاع

وطن: انطلقت مساء اليوم الاثنين في مدينة رام الله مسيرة حاشدة دعماً لقطاع غزة وتنديداً بتجدد العدوان على القطاع.

وجابت المسيرة، التي نظمتها الجبهة الديمقراطية، شوارع وسط رام الله، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تضامنية مع غزة، منددة بجرائم الاحتلال المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي طالت الضفة الغربية أيضاً، إلى جانب التصعيد الجديد على القطاع.

كما عبّر المشاركون عن استيائهم من صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.