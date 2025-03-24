عدوان أميركي متجدد على صعدة شمالي اليمن

وطن: استهدف عدوان امريكي بـ6 غارات محافظة صعدة شمالي اليمن، مساء اليوم الاثنين.

ويأتي هذا بعد يوم من شنّ العدوان الأميركي 6 غارات استهدفت محيط مدينة صعدة ومديريتي ساقين وسحار في محافظة صعدة.

كما استهدف العدوان الأميركي، أمس، مبنى في حي سكني بمنطقة عصر بمديرية معين غربي صنعاء، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين منهم 3 أطفال.

وفي وقت سابق من مساء اليوم ، دوّت صفارات الإنذار في منطقة الوسط والقدس، على أثر إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

والجدير ذكره، أنّ العدوان الأميركي على اليمن يأتي في سياق الدعم المستمر لـ"إسرائيل"، وفي محاولة يائسة لإجبار صنعاء على التراجع عن موقفها الداعم والمساند لغزة.