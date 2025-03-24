إصابة أربعة مواطنين جراء هجوم مستوطنين على قرية سوسيا جنوب الخليل

وطن: أصيب أربعة مواطنين بجروح وكدمات، مساء اليوم الاثنين، في هجوم للمستوطنين على قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس محلي قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح وكدمات، ووصفت مصادر طبية إصاباتهم بالمتوسطة، جراء تصديهم لهجوم شنه مستوطنون مسلحون من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، محاولين سرقة قطيع أغنام من القرية، تزامنا مع إطلاقهم الرصاص الحي في الهواء.

وأضاف النواجعة أن الاحتلال لم يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إلى المصابين، كما حطم المستوطنون ممتلكات المواطنين وخزانات المياه ومركبات.

وفي سياق متصل، ذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن صدام أبو قبيطة بمنطقة "اشكارة" جنوب شرق يطا وألقوا الحجارة على منزله واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض عولج على إثرها ميدانيا.