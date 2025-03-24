سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة

وطن: قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مستوطنات" سديروت" و"نتيف هعسراه" و"زيكيم" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، في تصعيد جديد تشهده المنطقة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخين عبرا من قطاع غزة، على حد زعمه.

كما أعلنت بلدية "سديروت" عن تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، ما أدى إلى حالات هلع وإصابات بين السكان أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

يأتي هذا التطور في ظل استئناف الاحتلال عملياته العسكرية في غزة خلال مارس/آذار الجاري، عقب وقفٍ لإطلاق النار دام شهرين، غير أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق ورفض استكماله أو تنفيذ التزاماته.