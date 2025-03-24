الاحتلال يقتحم العيسوية وشعفاط وبيت حنينا ويداهم منازل معتقلين محررين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدات العيسوية وشعفاط وبيت حنينا في القدس، وداهمت منزل معتقل في سجون الاحتلال، ومنازل لمعتقلين محررين.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين المحررين خالد حلبي ومراد الرجبي ومؤاب أبو خضير في بلدتي شعفاط وبيت حنينا، ومنزل المعتقل أنور عبيد في العيسوية.

وأضافت: "خلال هذه الاقتحامات، أجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة داخل المنازل، وفرضت غرامات مالية تصل قيمتها إلى آلاف الشواقل بحق المعتقلين المحررين".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد يأتي في إطار سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد المعتقلين المحررين في القدس، والتي تشمل التضييقات المستمرة، والاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وفرض الغرامات المالية، إضافة إلى استدعائهم المتكرر للتحقيق واحتجازهم لفترات مختلفة بذرائع مختلفة".

وتابعت: "يرافق هذه الإجراءات حملة تحريض ممنهجة تستهدف المعتقلين المحررين بهدف عرقلة حياتهم اليومية وإبقائهم تحت الضغط الأمني والاقتصادي".