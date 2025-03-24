صور … اتحاد لجان العمل النسائي وجمعية النجدة الإجتماعية لتنمية المرأة تنظمان لقاءً موسعا مع النازحات من مخيمي طولكرم ونور شمس حول احتياجاتهن

وطن: نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية لقاءً موسعا في محافظة طولكرم اليوم الاثنين، تحت شعار "بالوحدة والصمود والتصدي نكسر الحصار والتهجير".

ونظمّ اللقاء في مقر جمعية النجدة الاجتماعية بمشاركة المؤسسات النسوية والنساء النازحات من مخيميّ طولكرم ، ونور شمس بمناسبة يوم الثامن من اذار ويوم الأم ويوم الكرامة ويوم الأرض، فهذه المناسبات تتجسدفيها اهمية دور االمرأة الفلسطينية و دورها النضالي وطنيا واجتماعيا للرقي بمكانة المرأة وتحقيق العدالة والمساواة ، وذلك عبر تجسيدها لدورها في حماية الاسرة كونها الدعامة الاساسية للمجتمع ,وعبر محافظتها على كرامتها من خلال التشبث بالحقوق الوطنية بالعودة والاستقلال واقامة الدولة المستقلة ,وعبر الصمود على ارضها والمحافظة عليها.

واكدت رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ندى طوي، مدى اهمية انعقاد هذا اللقاء في اطاراستنباط مهامنا في اطار التصدي للعدوان الاسرائيلي الممتد من 57 يومأ على محافظة طولكرم بعد تهجير مخيماتها ، حيث يوجد 23 ألف نازح مع تدمير ممهنج للبيوت والبنية التحتية في اطار المساعي الهادفة الى طمس حق العودة 194 وذلك من خلال وقف اعمال الانروا وتدمير الشاهد الحي على النكبة وهي مخيمات الصمود.

واكدت طوير ايضا حول اهمية مناقشة احتياجات النساء على المستوى النفسي والصحي والاغاثي والسكن في هذه المرحلة الصعبه من حياة شعبنا …. واهمية اطلاق الصوت عاليا ضد سياسة الاقتلاع والتهجير عبر حراكات شعبية تعبر عن تصدي النساء لهذه المخططات والتأكيد على حقهن بالعودة للمخيمات اللاتي هجرن منها كمقدمه نحو العوده الشامله لاراضي 1948.

وأكدت على أهمية دور المؤسسات النسوية في هذه المرحلة العصيبة بضرورة موائمة برامجها مع الاولويات في احتياجات النساء على الصعيد الطبي والنفسي والاغاثي والحق للنساء في توفير بيئة آمنة ومناسبة لهن في هذا الظرف العصيب .

كما أكدت على ضرورة تكامل عمل المؤسسات عبر تشكيل لجنة طوارئ مركزية ولجان شعبية على مستوى اماكن النزوح من أجل الوقوف عن كثب على كافة احتياجات النساء وعلى كافة الأصعدة ,حتى تكون مرجعية للنساء النازحات على مستوى المحافظة ,واهمية العمل على دمجهن في تعزيز دورهن المجتمعي.

وتم توجيه عدد من التوصيات، اهمها :

1- ضرورة العمل على تقديم المساعدات النقدية للأسر كونها هي الأقدر على تحديد احتياجاتها , وأهمية الانتظام والعدالة في توزيع المساعدات

2-توصية بضرورة العمل على خفض أسعار العقارات حتى تتمكن من استئجار بيوت مؤقتة ,وضرورة وضع حد لجشع اصحاب العقارات .

3-اكدت على اهمية التواصل بينهن عبر الاجتماعات واللقاءات وتفعيل الحراكات الشعبية لرفع صوتهن عاليا

4- أكدت على أهمية تمثيل النساء لأنفسهن في كافة اللجان المشكلة على مستوى المحافظة ,فهن الاقدر في التعبير عن احتياجهن

ضرورة رفع اصواتهن عاليا عبر وسائل الاعلام في ظل التعتيم على ما يجري في المخيمات من طالت البشر والشجر والحجر

في نهاية اللقاء تم توزيع هدايا على النازحات تكريما لهن ولصمودهن ولدورهن .