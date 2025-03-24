شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على جنوب قطاع غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة النجار في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة.

كما استشهد مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط مدينة خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين في منطقة "بطن السمين" غرب المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد أكثر من 50 مواطنا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة مواطنين بينهم الصحفي حسام شبات، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة في شمال غزة، كما استشهد الصحفي محمد منصور إثر قصف الاحتلال منزلا جنوب خان يونس.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,082، والإصابات إلى 113,408 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.