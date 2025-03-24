"القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين في غزة بعنوان "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفد"

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة لأسيرين إسرائيليين لديها، من داخل أسرهما في قطاع غزة.

وجاء مقطع فيديو مصور لأسيرين تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد،، الوقت ينفذ".

وظهر أسيران من أسرى الاحتلال لدى المقاومة، أحدهما رقم 21 والآخر أسير رقم 22.

وقال أحد الأسرى: "بالأمس كان لي أمل واليوم أنا مجرد رقم"، في اشارة لتخلي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو عن الأسرى، لمصالح سياسية وشخصية.

وتحدث الأسيران عن وضعهما داخل الأسر، مؤكدان أن رسالتهما لم تأتي بضغط من حماس، وليست ضمن حرب نفسية، ولكن نحن من طلبنا وتوسلنا أن نسمع صوتنا".

واستأنفت "إسرائيل" فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنكرت "إسرائيل" للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان من المفترض استكمال دفعات تبادل الأسرى، بعد سبع دفعات تمت خلال المرحلة الأولى.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.