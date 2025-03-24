الاحتلال يهدم مخازن تجارية في المنصورة جنوب جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مخازن تجارية في قرية المنصورة جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية هدمت ثلاثة مخازن عند مدخل قرية المنصورة، على الشارع الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص.

وفي وقت سابق، اليوم، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب جنين.

ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على محافظة جنين منذ 63 يوماً، فيما تكثف قوات الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى جنين وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة.