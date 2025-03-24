سوريا: عدوان إسرائيلي على موقع عسكري شرقي الصنمين في ريف درعا

وطن: أفادت قناة الإخبارية السورية، اليوم الاثنين، بشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً استهدف موقعاً عسكرياً شرقي الصنمين بريف محافظة درعا، جنوبي سوريا، تزامناً مع تحليق مكثّف لطائرات الاحتلال.

وأمس الأحد، أكّدت مصادر أهلية سورية، أنّ قوةً إسرائيليةً تحرّكت من ثكنة الجزيرة العسكرية، واقتحمت الحي الغربي في قرية معرية، في ريف محافظة درعا، حيث دهمت عدداً من المنازل وفتّشتها.

وأضافت المصادر أنّ دبابات إسرائيلية، متمركزة في ثكنة الجزيرة قصفت الطريق بين كوية ومعرية، في حوض اليرموك.

وفي إطار تصعيد العمليات العسكرية المستمرة، توغّل، الجمعة، رتلٌ عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الغربي في اتجاه قرية العشة، في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

كما توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الرفيد، في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.

وأيضاً، استهدفت غارات إسرائيلية، الجمعة، مطار تدمر العسكري، ومطار تي فور، في ريف حمص، وسط البلاد.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شنَّ، قبل أيام، عدّة غارات على قواعد عسكرية، غربي درعا، أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين، وإصابة 19 آخرين.

ومنذ سقوط النظام السابق، في كانون الأول/ديسمبر 2024، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وبدأتها قوات الاحتلال عبر التوغّل داخل الأراضي السورية، خارج "المنطقة العازلة".

كما أنشأ الاحتلال نقاطاً عسكرية في مواقع استراتيجية، مثل سفوح جبل الشيخ، لتصبح قواته في حالة إشراف ناري على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.

المصدر: "الميادين"