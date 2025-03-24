بيت لحم: مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في برية المنية وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، رعاة أغنام في برية المنية شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا عددًا من رعاة الأغنام في منطقة البرية، وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: سامر ثلجي كوازبة، والشقيقان وجدي وسليمان عوني شلالدة.

وأشار كوازبة إلى أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، صعّدوا من هجماتهم واعتداءاتهم بحق المزارعين ورعاة الأغنام في المنية، حيث تمثلت في سرقة محصول القمح والشعير، واحتجاز عدد من رؤوس الأغنام.