الاحتلال يهدم ثلاث منشآت تجارية في برطعة شمال غرب جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم ثلاثة محال تجارية تعود لكل من هاني جبر، ومحمد فايز قبها، وشقير عبد المجيد حجة، وتقع جميعها عند مدخل البلدة الجنوبي.

واضاف أن الاحتلال هدم المحال بشكل كامل، وأن هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم محل هاني قبها خلال شهرين، علما أن هذه المحال تعيل أكثر من عشرين عائلة.

واشار قبها الى أن انتهاكات الاحتلال في برطعة ازدادت بشكل كبير في الفترة الحالية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لمنعها.