بعد استشهاد حسام شبات ومحمد منصور .. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 208

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 208 صحفيين، بعد استشهاد الصحفي حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر – شمال غزة، ومراسل قناة فلسطين اليوم محمد منصور جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في جميع أنحاء العالم بإدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوحشية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الصحفيين إلى إدانة جرائم الاحتلال والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها في المحاكم الدولية، مؤكدًا على ضرورة ممارسة الضغط على الدول لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين في غزة.