8 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف الاحتلال مواقع مختلفة بقطاع غزة

وطن: استشهد ثمانية مواطنين بينهم صحفي وسيدتان، وجرح آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر عمليات قصف من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية بمستشفى العودة بالنصيرات، باستشهاد 4 مواطنين واصابة 6 آخرين جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شمال المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر صحية عن استشهاد مراسل قناة فلسطين اليوم، محمد منصور، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس، بينما استشهدت مواطنتان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في حي الجرن بجباليا شمالي قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف بير النعجة شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة لتعبئة الغاز قرب أبراج المقوسي شمال غربي مدينة غزة دون أن تسجل إصابات.

كما طالت عمليات القصف الإسرائيلي مركبة مدنية متوقفة في أرض زراعية في منطقة جورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يشار الى أن 16 فردا من الدفاع المدني والهلال الأحمر لا يزال مصيرهم مجهولا بعد محاصرتهم، أمس، في رفح.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، استُشهد 5 مواطنين وأصيب 13 آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,082، والإصابات إلى 113,408 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الصحية والمحلية، أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.