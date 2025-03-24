حمدي فراج يكتب لوطن: انقلاب رونين بار على بنيامين ... هل انفلتت الدبابير من عشها

نجح بنيامين نتنياهو في جميع معاركه الداخلية حتى الآن ، قديمها و حديثها ، أي ما قبل"الطوفان" ، و ما بعده ، البعيدة الى حد بعيد ، كالتحريض على قتل اسحق رابين قبل نحو ثلاثين سنة ، او القريبة الى حد قريب المتعلقة بإقالة مدير مخابراته رونين بار قبل أيام .

عشرات المعارك ، استطاع بثعلبيته المعهودة ، الانتصار فيها على خصومه ، حتى لكأنك بت تعتقد انه يصنعها و يفتعلها ، لكي ينتصر فيها ، او يخرج منها سالما معافى كما الشعرة من العجين .

لا يعود السبب في ذلك بالكلية الى شخصه المميز ، او عبقريته الفذة ، او علمه المتبحر او أخلاقه الدينية الرفيعة ، بل الى طبيعة المجتمع السكاني / الديني / متعدد الأعراق ، الذي ينتمي اليه ، فهو مجتمع يبدو من الخارج متجانسا ، و هو ليس كذلك على الاطلاق ، بل متناقضا حد التناحر الفرضي ، فحين يرفض نحو ربع السكان الخدمة في الجيش ، فاعلم ان تحت هذا التناقض عشرات التناقضات الأخرى ، مثل عدم العمل الا في الدين ، و من أين يحصّل هؤلاء قوت يومهم و أطفالهم ؟، من الحكومة التي تتحالف مع احزابهم حينا ، و تخضع لابتزازاتهم أحيانا . موقفهم من المرأة ، يكاد يكن أسوأ موقف في العالم و التاريخ ، رغم ان جنسية الدولة تمنح من خلالها .

عشية طوفان الأقصى ، كانت المظاهرات تملأ شوارع المدن الكبرى ، ضد نتنياهو ، (كرايم منستر بدلا من برايم منستر) على مدى 39 أسبوعا ، و كأن الطوفان الذي ضرب العمق الإسرائيلي في جنباته الرئيسية ، قد تلقفه من السماء كخشبة خلاص ، شرط ان تستمر تداعياته بقية فترة رئاسته ، لكن هذا لن يكون الا بصعوبة معقدة بسبب من وجود نحو مئتي رهينة ، فأقال معظم مفاصل الدولة من المخالفين و المعترضين و المشككين و المنتقدين و المرجئين ، حتى وصل مؤخرا الى جهاز مخابراته ، عش الدبابير ، و عمق الدولة العميق ، وحرزها الثمين ، ممثلا بمدير الجهاز رونين بار ، الذي عكف كما يبدو على ان يعيد الاسرى احياء الى ذويهم ، ما يتناقض و يتضارب مع مرامي نتنياهو غير المعلنة ، فقرر التخلص منه ، و حصل على قرار الأغلبية "الديمقراطية" من اركان الحكومة القائمة على ساقي أحزاب فاشية و دينية "حريدية" بتهمة ان الشاباك عبارة عن عصابة مافيا . هنا جاء الاصطدام بمحكمة العدل العليا التي قررت تعليق القرار ، و حين يدخل على الخط اقالة المستشارة القضائية و تهديد الهستدروت بالتدخل لشل الحياة الإنتاجية في البلد ، مع استئناف الحرب التي تهدد حياة الرهائن ، يكون المشهد قد اقترب من نهايته المحتومة ، و انقلاب السحر على الساحر و بار على بنيامين ، و من مأمنه يؤتى الحذر . واذا لم ينجح كل هذا ، فإن ارتدادات الطوفان ستقوم بالباقي.