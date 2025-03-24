البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "عيش الرقمنة وكون ربحان" لتشجيع الدفع الإلكتروني

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملةً جديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني بعنوان "عيش الرقمنة وكون ربحان".

وتشمل الحملة 30 جائزة نقدية قيمة كل منها 1,000 شيكل، وبالإمكان دخول السحب عليها من خلال التسجيل والدخول إلى تطبيق إسلامي موبايل أو عبر فتح تفرع للحساب القائم من خلال التطبيق وتغذيته بأي مبلغ أو من خلال استخدام خدمة E-SADAD للشحن والتسديد الإلكتروني أو خدمة الدفع الفوري iBURAQ أو عن طريق شحن بطاقة الدفع المسبق واستخدامها في المشتريات.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن الحملة تأتي في إطار جهود البنك لتعزيز توجه العملاء نحو الخدمات الإلكترونية وبالأخص حلول الدفع الإلكتروني لما لذلك من أهمية كبيرة في توفير الوقت والجهد على العملاء ورفع مستويات الشمول المالي في فلسطين وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف السعدي: "نعمل في البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل مستمر لإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والسهولة والأمان، ومن بين هذه الإنجازات كان إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق إسلامي موبايل مؤخراً بالإضافة لإطلاق بطاقة وورلد إيليت وخاتم وسوار الدفع الذكي، والتي تصب جميعها في مساعد العملاء على التوجه نحو القنوات الإلكترونية.

وأوضح السعدي أن هذه الجهود تنسجم مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز حلول الدفع الإلكتروني عبر التشجيع على استخدام خدمة E-SADAD التي تمكن العملاء من عرض وسداد كافة فواتيرهم والرسوم المطلوبة منهم للقطاعات المختلفة، وخدمة iBURAQ التي تمكن العملاء من إرسال واستقبال الدفعات المالية بشكل فوري وبطريقة أسهل وأسرع وعلى مدار الساعة.

ويشار أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.