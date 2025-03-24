ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50,082 شهيدا و113,408 مصابين منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,082، والإصابات إلى 113,408 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية، بأن من بين الحصيلة 730 شهيدا، و1,367 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الحالي.

وقالت، إن 61 شهيدا، بينهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم، و134 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.