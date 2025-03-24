م. شوكت الراميني يكتب لوطن: الحراك الشعبي العربي: بين مطرقة الأنظمة وسندان المشهد الحزبي

غزة، كلمة سر ستغير العالم. وحرب غزة حرب إحلالية وجودية، تهدف إلى اجتثاث هويتها الوطنية، وتهجير سكانها كفاتحة لشطب القضية الفلسطينية برمتها. غزة ليست مجرد نكسة لفلسطين وحدها لو تحققت أهداف محور "شياطين الأرض"، بل ضربة قاصمة للكيانية العربية، وإعادة صريحة لشهية الاستعمار المباشر للمنطقة. فنحن اليوم أمام هذا المشهد المتتابع، والمتلون، والأكروباتي، نعيش حالة من العدمية في الكيانات الوظيفية العربية الرسمية. ونعيش لحظة استكانتها المفرطة كأقل وصف، ونعيش حالة من التراجع الشعبي العربي غير القادر على مواكبة حجم وعمق التحديات المفروضة. إن غزة، أيها العرب، يراد أن تكون بوابة إسرائيل الكبرى، غزة درعكم وسدكم الحصين. فنحن الآن في مرحلة جديدة من الحرب، حربٌ يديرها قادة جدد، وأجندة عالمية جديدة، فغزة بوابتهم لإثبات الذات، ولتأمين البرنامج الإصلاحي الأمريكي في نقطة متدحرجة ما، أضف بأن تغيرات كثيرة حصلت وتحصل في المحيط على جبهات المقاومة وعلى جبهات الوضع الشعبي العربي، وهنا لن نناقش الوضع الإسلامي والعالمي الإسنادي ، بل سنناقش أهمية الحراكات الشعبية العربية في بيتنا أولاً، لأنها خياراتنا المستقلة رغم كل الظروف المحيطة والمؤثرة، إنها جبهة جديدة يمكن تطويرها كرديف وسدٍ مانع للانهيارات العربية المرتقبة، وإطار حاضن ومندمج مع فلسطين، لأنها قضيته المباشرة، فها هي تطل برؤوسها اقتراحات ودعوات الاستسلام لحماس ومن حساب وجيب المستقبل والوجود الفلسطيني، تابعوا الصحافة العربية وستكتشفون أننا أمام رأس الأكمة، وبداية التفاوض على حجم وتوقيتات تحقيق البرنامج الأمريكي الإسرائيلي عملياً لا مقاومته. نحن لا ندعو إلى الانتحار بل لتعزيز القدرات الدفاعية في محيط مهترئ، ولتكثيف برنامج مباشر لإفشال الابادة والتهجير بكل أشكاله. يريدوننا في أرض الصومال دولة استيطانية حنطية اللون (إسرائيل الفلسطينية) ولنخوض حروب مفتوحة، في مواجهة قارة أفريقيا، ونتحول إلى الفاشية التي يأباها شعبنا ونحن أصحاب الرسالات الإنسانية السماوية ،يريدون نسخ التجربة الإسرائيلية وتطبيقها على القضية الفلسطينية ؟؟.

الإقليم برمته في مرمى الخطر:

لم تعد التحالفات الخارجية للأنظمة الرسمية العربية وتبعيتها ضمانة بقائها، حتى لو "استثمرت" مبدئيًا بـ2.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة والحبل على الجرار! فإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد ليسا خطراً إسرائيلياً توراتياً بمعناه الشكلي الدعائي التحريضي، بل استعماراً أمريكياً ومصالح غربية بالعمق، ومفتاحه وكلمة سره وتدحرجه هي بوابة غزة، بلد الحامدين الشاكرين. وإن الترجمة الفعلية لهذا المشروع هي إنهاء لجملة من الكيانات العربية ودولها بالتتابع، فالتطبيع سيصبح لغة دبلوماسية قديمة جوهرها في حالة تطور، ولن تعود العلاقة والبرنامج الإبراهيمي تعبيراً عن خضوع المحترمين. إننا أمام سياسة الاستحواذ الأمريكي المباشر على قلب العالم ومركز تحكمه والذي تشرحه خرائط إسرائيل الكبرى في منطقتنا. هذا الهدف القديم المتجدد في حالة انهزام الحالة العربية وعدم قدرتها على استثمار كل المقدرات الاستراتيجية الناشئة بعد الطوفان، سيلبي بعمق شهية الإدارة الأمريكية الجديدة، المترنحة في ثنايا أزمات وجودية داخلية وخارجية، والمتطلعة إلى إعادة توازن كيانها، واستمرار تسيدها العالمي، من خلال ضبط مدياتها وإعادة تنظيمها. فأمريكا وإسرائيل لا تتوانيان عن السعي المكثف والاستغلال المتدرج لانكشاف المنطقة العربية كما هو دأبهما، وخلخلة الحالة المقاومة فيها، وإرباكها بل إخضاعها، وتأمين عجزها عن تفعيل أي روادع استراتيجية أو الاستفادة من القائم منها كما أُشير، بل التفنن في دفع المحيط العربي إلى معاداة كل قيمة استراتيجية مقاومة، وتغييب أي مشروع قومي أو ديني أو جيوسياسي جامع أو حتى استنباط رؤية وطنية واضحة ذات أرجل عرجاء. وهنا أيضاً لا نسعى لنقاش وتحليل المواقف الرسمية العربية المفضوحة، بل نتعرض للحالة الشعبية العربية وحدود فعلها العملي الضعيف، والرمزية الحراكية المقتصرة على همهمات متقطعة، ومظاهرات متفرقة، محدودة وسريعة الخبو، رغم كل المشاعر الوجدانية المتعاطفة والكاسحة والعميقة لشعوبنا أزاء غزة وما يجري فيها، والإدراك الجمعي لماهية المشروع الاستعماري، وأن الصمت لم يعد خياراً. نعم، ندرك أن لحظة انطلاق الحراكات الجماهيرية السلمية الفاعلة هي نقطة تحول للسخط الفردي إلى غضب جماعي وأحياناً بشكل تلقائي، مع انكشاف عمق الظلم وفقدان الأمل في التغيير عبر القنوات التقليدية أو الرسمية. فعندما تتزامن هذه العوامل مع لحظة وعي تاريخية، كإدراك الجماهير لقوتها أو تعرضها لمظلمة صارخة، يعصف الحراك كتعبير عن رفض الواقع، مدفوعاً بتراكم الغضب وانهيار جدار الخوف، ليصبح صوتاً لا يمكن تجاهله. وإن تلك اللحظة قادمة لا ريب.

ما نحتاجه بشكل عاجل ليس انفجاراً جماهيرياً، بل حراكاً شعبياً سلمياً واسعاً في كل المواقع والمناطق الجغرافية وبالتزامن مع باقي البلدان العربية لبلاغة التأثير، يشارك فيه كل الفئات الاجتماعية والطبقية والمهنية،بصورة مركزيًة وغير مركزيًة ، فنحن بحاجة إلى رسالة مدوية للأعداء والأصدقاء أن المنطقة ليست للغرباء المحتلين. فهنا نسلط الضوء سريعاً على فاعلية بعض المؤثرات الرئيسة على الواقع الشعبي، والتي تبطئ من سرعة انطلاقته وتوسعها، ذلك الانطلاق ذو الأهمية المطلقة في زعزعة ثقة المستعمرين في جدوى استمرار المخطط المعادي، ودفعهم إلى إعادة تقييم أجندته على طريق هزيمته، تلك الأجندة الطامحة للمساس بكينونة ووجود شعوبنا وتاريخها العميق الأزلي، وبتدمير حضارتها وجذورها، والسيطرة على أراضيها ومقدراتها. ويضغط بهذا الاتجاه غياب الدور الرسمي العربي الحقيقي أمام هذا التحدي التاريخي، إن لم نقل اصطفاف بعضه في الجبهة المقابلة، والبدء في تداول خيارات التهجير واتجاهاته. وها هم شياطين الأرض يعدون صيغاً لتهجير قطاع غزة بما يتماشى مع القانون الدولي! أي (الموت أو الهجرة الطوعية!؟). فلا نذكر تلك المؤثرات لتبرير التراجع، بل للتنوير ولتجاوزها عبر الإحاطة بها وتذليلها، فلا مبررات بعد أن أصبح الصمت ليس حلاً. ولا يوجد ما نخسره، ولكن يوجد ما نُخَسِّرهُ للمعتدين الفجرة.

مؤثرات محدودية الحركة الجماهيرية العربية :

فأولى تلك المؤثرات: أزمة العمل الحزبي العربي، وهو أحد أبرز أسباب تراجع الحركة الشعبية عموماً، والذي فقد بوصلته الوطنية والقومية إلى حد ما. فالأحزاب، التي كانت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي منابر للتعبئة الجماهيرية وأدوات لمقاومة الاستعمار، تحولت في معظمها إلى كيانات محلية تكتفي ببرامج لا تتجاوز حدود الصراعات الداخلية أو المطالب اليومية. هذه الأحزاب، سواء كانت بخلفيات علمانية أو إسلامية، لم تعد قادرة على صياغة رؤية جامعة تربط القضية الفلسطينية بمصير الأمة ككل، وأصبحت فاقدة لتأثيرها الجامع، أو باتت غارقة في الانقسامات أو خاضعة لأجندات الأنظمة الحاكمة. في ظل هذا الواقع، أصبحت الجماهير بلا قائد فاعل يوجه غضبها، وبلا تنظيم يحول هذا الغضب إلى فعل سياسي مؤثر ومتنامٍ ومتوسع، ويطلق حراكاً شعبياً شاملاً عبر تقاطع الظلم المتراكم والخطر الداهم مع لحظة الوعي التاريخي. أما الكيانات الحزبية المقاومة، فقد تمت شيطنتها، ومحاولة عزلها، ووسمها بالطائفية والأجندات الخارجية، ووُجهت لها ضربات مؤثرة، وما زالت كذلك، ومُست أبرز قياداتها، وعُمل على تفكيك امتدادها الجغرافي، ويُعمل على محاولة عزلها وتكبيلها وتفريقها. إلا أنها ما زالت قادرة على الفعل في لحظة ما، ويجب استيعاب ذلك والنظر من خلاله.

وثاني تلك المؤثرات: غياب القيادة التاريخية الكاريزمية حيث باتت المنطقة عملياً في هذه اللحظة التاريخية، خالية من الرموز الوطنية القيادية المتمتعة بالكاريزما والتخطيط الاستراتيجي، والقادرة على تجاوز الانقسامات واستعادة الزخم الشعبي. هذا الخلو ترك الجماهير في حالة من الشتات والعجز النسبي. هذا الفراغ القيادي والتنظيمي تزامن مع انكشاف استراتيجي خطير للمنطقة العربية. ففي ظل تغييب وتحييد الروادع الاستراتيجية، أصبحت الدول العربية وشعوبها عرضة للابتزاز الخارجي الأمريكي الإسرائيلي تحديداً، والذي عمل لسنوات طويلة بشكل متراكم على تغييب وحرف مفاهيم الأمن الوطني والقومي. فحول الأعماق الاستراتيجية إلى عمق معادٍ، وقسم المنطقة على أسس طائفية وعرقية ومناطقية، وأغنياء وفقراءَ، وعمل على تحطيم آمال الحرية والاستقلال الوطني بكل الطرق الخبيثة، وبتعاون من بعض دول الإقليم، والاستفادة من زرع وتعميق إرث مذهبي متطرف ومزور.

ويأتي القمع المنهجي، مؤثراً ثالثاً، ففي هذا الإطار، فيتسرب القمع المنهجي كعامل شلّ للتحركات الجماهيرية. فكمثال، أُجهضت الروح الثورية التي أشرقت في ربيع 2011، حين خرجت الشعوب تطالب بالحرية والعدل، لكن تلك اللحظة سرعان ما غرقت في مستنقع الاستبداد والاحتواء. وشكلت الأنظمة الجديدة الناشئة، بعد المعاناة الهائلة، وجهاً أكثر إحباطاً وتراجعاً ومخيباً للآمال. ونجحت أجهزة الأنظمة الأمنية الجديدة في ترويض شوارع عربية وازنة عبر العنف والتخويف، فتحولت الجماهير من قوة فاعلة إلى كتلة خائفة ساكنة تخشى مصيراً مظلماً. وهكذا، أضحت قضية فلسطين، التي كانت شعلة توقد القلوب، لمجردَ همس بعيد.

ونرصد بهذا السياق الإعلام التلاعبي التضليلي كمؤثر خطير رابع: فبينما تسيل الدماء في غزة كأنهار لا تهدأ، تتعمد كثيرٌ من وسائل الإعلام الموجهة، تقليدية كانت أو رقمية حديثة، التلاعب بالوعي الجمعي عبر تهميش الإبادة في غزة، وإفساح المجال لقضايا تافهة. بل تعمل على ترويج روايات إسرائيل، وتصوير الفلسطينيين كمعتدين، لا ضحايا يُذبحون يومياً أمام العالم منذ مئة عام. فهذا التضليل يقتل الضمير الجمعي عمداً، ويحول الجماهير إلى كيان صامت، تاركاً أهل غزة يواجهون مصيرهم وحيدين. ليس هذا فحسب، بل تستمر عملية تمييع القضية، واستبدال الخطاب الغاضب بحديث ممل عن "الجهود الدبلوماسية" و"حلول الوسطاء"، مع مواصلة الجلاد ذبحَ الضحية بلا توقف. ناهيك عن استخدام تلك الوسائل سياسة إعلامية لتحقيق "إرهاق الوعي"، وحالة من التبلد العاطفي أو "الإجهاد الأخلاقي".

وفي صلة مباشرة مع الإعلام التلاعبي، تأتي وسائل التواصل الاجتماعي بوجهها المقابل كمؤثر خامس واسع التأثير: فوسائل التواصل الاجتماعي سلاحٌ ذو حدين في سياق الحراكات الشعبية، فبينما تمنح الجماهير منصة للتعبير والتنظيم، فإنها تتحول في أحيان كثيرة إلى أداة لتفتيت هذه الحراكات وتفريغها من زخمها. فيلجأ البعض أحياناً إلى زعزعة الثقة بين أفراد الحراك وقياداته وبأهدافه، وزرع الشك والانقسام. ويتم استغلال خوارزميات هذه المنصات لتضخيم المحتوى السلبي أو المثبط للهمم، وتُستخدم الحسابات المزيفة أو "البوتات" لنشر خطابات متضاربة تُعمّق الانقسامات الداخلية، كالتأجيج على أسس إيديولوجية أو طائفية أو إقليمية. ولا يمكن أيضاً إغفال دور الرقابة الرقمية بحجب المنشورات المؤثرة أو تقليص انتشارها، بينما تُترك المحتويات التي تخدم التفتيت لتنتشر بحرية. ناهيك عن استخدام وسائل التواصل لتحويل الحراك الشعبي من فعل مادي إلى مجرد نقاش افتراضي، يحصر الغضب في فضاء رقمي يسهل احتواؤه وتشتيته.

أما المؤثر السادس، فهو الوضع الاقتصادي الأداة الإخضاعية العتيقة: والتي تستثمر الوضع الاقتصادي، المتمثل في الهشاشة المادية، ورفع الأسعار، وتقليص فرص العمل، وارتباك الحالة النفسية للأفراد كذلك، في محاولة إرهاق الجماهير عبر تحويل طاقة جزء منهم من الاحتجاج إلى البحث عن النجاة الفردية. فقد أثقلت الأزمات المعيشية والفقر كاهل شعوبنا، وأصبحت منشغلة بلقمة العيش بحدود كبيرة بدلاً من التضامن مع القضايا الكبرى. ففي غزة، يقاوم الأهالي ليس فقط القصف، بل الجوع والمرض والطقس، في مشهد يعجز اللسان عن وصفه، بينما يغرق العالم العربي والإسلامي في صراعاته الداخلية وانشغالاته الصغيرة. غزة اليوم تقاوم من أجل كرامة أمة بأكملها. غزة مرآة عجزنا، ودعوة نهوضنا، واختبار ضميرنا، وقدرتنا على مواجهة التحديات المصيرية. فغزة تستحق أكثر من الدموع والتعاطف اللفظي؛ تستحق وقفة تفكك مطرقة الأنظمة وتحيد جانباً سندان المشهد الحزبي السلبي، وتعيد للأمة عزتها، وتحافظ على وجودها. فهل نحن فاعلون؟