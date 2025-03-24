مقتل مستوطن في عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا واستشهاد المنفذ

رام الله - وطن: ذكرت مصادر عبرية أن مستوطنا قتل صباح اليوم في عملية مزدوجة (دهس واطلاق نار) قرب مدينة حيفا في الداخل المحتل.

وذكرت المصادر العبرية ان المنفذ دهس مجموعة من المستوطنين ومن ثم شرع باطلاق النار عليهم.

وقال اسعاف الاحتلال ان حصيلة العملية قتيل وجريح.

وحسب اذاعة جيش الاحتلال فقد وصل المنفّذ إلى المكان قرب منطقة "يوكنعام" بسيارة، ودهس عددًا من المستوطنين عند محطة الحافلات، ثم ترجل من سيارته وهو يحمل سلاحًا طويلًا وبدأ بإطلاق النار نحو المستوطنين، ليتم اطلاق النار عليه واستشهاده.