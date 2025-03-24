المحامي أمجد الشلة لوطن: المجلس المركزي لا يملك من الناحية القانونية صلاحية البحث في مسألة استحداث منصب نائب للرئيس

رام الله – وطن: أكد المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أنّ المجلس المركزي الفلسطيني لا يملك قانونا من حيث اختصاصاته ومهامه ولائحته الداخلية أو النظام الداخلي، البحث في مسألة استحداث منصب نائب للرئيس، وأنّ من يملك حصراً البحث في هذه المسألة هو فقط المجلس الوطني الفلسطيني، والذي يجب أن يجتمع بحضور أغلبية ثلثي أعضائه لإقرار أو لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته هو الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.



وأضاف الشلة لوطن "أن اختصاصات أو مهام المجلس المركزي تندرج تحت أطر نظمها القانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بالإضافة الى اللائحة الداخلية للمجلس المركزي والذي جاء فيها أن المجلس المركزي يختص باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية".





ولفت الشلة أن مقترح استحداث منصب نائب الرئيس يجب عرضه أولا على المجلس الوطني او على مكتب رئاسة المجلس الوطني حسب النظام الداخلي والذي يقوم بعدها بدعوة المجلس الوطني للانعقاد بشرط حضور ثلثي أعضاء المجلس عند التصويت على أي قرار مستجد او مستحدث.

ودحض الشلة صحة وقانونية تفويض المجلس الوطني للمجلس المركزي بصلاحياته موضحا "ان قيام المجلس الوطني بتفويض صلاحياته الى المجلس المركزي كلام غير دقيق، حيث ان التفويض الذي اقره المجلس الوطني في جلسته المنعقدة في شهر نيسان من العام 2018 كان مقتصرا على القرارات والتوصيات التي رفعها المجلس الوطني في حينه ولا يوجد من بينها مسألة استحداث موقع نائب للرئيس".

وأكدّ الشلة "أن هذا المنصب الذي قد يتم استحداثه هو مُنصب لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط ولا يمتد إلى السلطة الفلسطينية بحكم أن من يحكم السلطة الفلسطينية هو القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته وبالتالي وجب على القيادة الفلسطينية في حال ارتأت السير في بحث موقع نائب للرئيس أن يتم ذلك ضمن القنوات القانونية وضمن الاصول والقانون وهو عرض هذا الموضوع على المجلس الوطني والذي بدوره يستطيع الأخذ بإجراء هكذا تعديل لان هذا المنصب حديث ومستجد و غير موجود بالأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعليه فإن المجلس المركزي لا يملك أبدا صلاحية النظر أو القرار بمثل هكذا أمر".