ركلات الترجيح تؤهل إسبانيا وفرنسا لنصف نهائي "الأمم الأوروبية"

وطن: بلغ المنتخب الإٍسباني المربع الذهبي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد فوزه على نظيره الهولندي 5/4 بضربات الترجيح، مساء الأحد، في إياب دور الثمانية بالمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وصلت فيهما النتيجة إلى التعادل 3/3، ليتم اللجوء لضربات الترجيح.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك ممفيس ديباي التعادل لهولندا بنفس الطريقة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67، سجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق أويارزابال، قبل أن يدرك المنتخب الهولندي التعادل مجددا عبر إيان ماتسين في الدقيقة 79.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل لامين يامال الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 103، وبعده بست دقائق سجل تشافي سيمونز هدف التعادل الثالث للمنتخب الهولندي.

وفي ضربات الترجيح سجل لإسبانيا ميكيل ميرينو وفيران توريس وأليكس غارسيا ولامين يامال وأليكس باينا، فيما سجل لهولندا فيرجيل فان دايك وتيون كوبمينرز وكينث تايلور، وأضاع كل من نوا لانج ودونيل مالين.

من جانبه تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره الكرواتي 5/4 بضربات الترجيح، مساء الأحد، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كرواتيا على أرضها 2/ صفر، وجاء فوز فرنسا بنفس النتيجة إيابا ليعادل النتيجة بين الفريقين، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، ومن ثم ضربات الترجيح.

وسجل مايكل أوليز الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالنتيجة ذاتها، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفرنسا بفوزها 5/4.

وسجل لفرنسا كيليان مبابي وأوريلين تشاوميني وراندل كولو مواني وديزري دويه ودايوت أوباميكانو، وأهدر كل من جوليس كوندي وثيو هيرنانديز، فيما سجل لكرواتيا نيكولا مورا وماريو باشاليتش وكريستيان ياكيتش ودوبي كاليتا كار، وأهدر كل من مارتن باتورينا وجوسييب ستانسيتش.

وسيلعب المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي مع نظيره الإسباني.