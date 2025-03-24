بن غفير يهاجم رئيس الشاباك بعد تحقيق سري حول تغلغل منظمات يهودية إرهابية في جهاز الشرطة

رام الله - وطن: قالت القناة 12 العبرية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هاجم رئيس "الشاباك" رونين بار بعد الكشف عن تحقيق سري للجهاز، وأشارت إلى أن الحراس حالوا بينهما. وقد كشفت القناة عن أن جهاز الشاباك يُجري منذ شهور تحقيقا سريا ضد الشرطة وبن غفير، وأن رئيس الشاباك دعا عناصر الجهاز قبل شهور للعمل لمنع سيطرة "المتطرفين الكاهانيين" على مؤسسات الحكم في إسرائيل.

وحسب تحقيق القناة 12 الإسرائيلية فإن بار أخطر رئيس الوزراء نتنياهو بإجراء الشاباك تحقيقا سريا حول ما سماه تغلغل "منظمات إرهابية يهودية" في جهاز الشرطة.

ووفق تحقيق القناة 12 فإن تحقيقات الشاباك كانت تدور حول مقربين من بن غفير وعناصر سابقين في منظمة كاخ المتطرفة.

وقد وجه رئيس الشاباك -كما تشير القناة 12- بجمع الأدلة والشهادات عن تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون، حسب تعبيره.

ونقلت القناة 12 عن الشاباك أن منظمتي "كاخ" و"كاهانا حاي" مصنفتان إرهابيتين وأن الجهاز يعمل لإجهاض نشاطاتهما.

وأضافت أن الشاباك يرى أن انتشار ما سماه الكاهانية المتطرفة في مؤسسات إنفاذ القانون ظاهرة خطيرة وأن منعها جزء من مهمته.

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كما نقلت القناة 12 عن ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء لم يتلق أي إخطار من الشاباك بشأن التحقيق السري.

كما رد بن غفير على التحقيق السري للشاباك، بقوله "هذا زلزال وإنه أصبح واضحا الآن لماذا يجب ألا يبقى بار رئيسا للجهاز".

وفي وقت لاحق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الشاباك نفي إجراء تحقيق بشأن بن غفير.

وفي هذا السياق، وصف بن غفير رئيس الشاباك بأنه مجرم وكاذب، وأنه يحاول الآن إنكار محاولته التآمر على مسؤولين منتخبين بدولة ديمقراطية حسب قوله.

وأضاف إنه لن يكتفي بإقالة رئيس الشاباك، بل يجب أن يواجه تهما جنائية بمحاولة الانقلاب و"السعي لتقويض الديمقراطية".

وفي نفس الإطار، قال موقع والا إن بن غفير قال لرئيس الوزراء إن رئيس الشاباك يتجسس على المستوى السياسي ويجمع معلومات بغرض محاولة الانقلاب.