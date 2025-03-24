16 شهيدا في غارات شنها الاحتلال على وسط وجنوبي غزة

وطن: استشهد 16 مواطنا وأُصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، وفقًا لمصادر طبية.

وأفادت المصادر بأن ستة مواطنين استشهدوا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

كما أسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة معن شرق خان يونس عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهدت سيدتان وأُصيب عدد من المدنيين في غارة استهدفت منزلاً بالمخيم.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.