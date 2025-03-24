اللواء ناصر البوريني يلتقي محافظ محافظة بيت لحم

وطن: التقى قائد جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء ناصر البوريني بمحافظ محافظة بيت لحم محمد ابو عليا وذلك بحضور مدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة وامين سر اقليم حركة فتح.

وأشاد اللواء ناصر البوريني بالدور الكبير والهام الذي تقوم به المؤسسة الأمنية في كافة محافظات الوطن بشكل عام ومحافظة بيت لحم بشكل خاص والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في حفظ الامن والنظام العام وممتلكات المواطنين وذلك ترجمة لتعليمات الرئيس محمود عباس .

وأكد اللواء البوريني على اهمية تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لابناء شعبنا الفلسطيني، وتم التباحث في سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك .

وأكد المحافظ ابو عليا اهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جهاز الارتباط وخاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية ولما في ذلك من دور وانعكاس في تخفيف معاناة الأهالي.

واشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز الارتباط العسكري في ظل الظروف الصعبة بالرغم من قلة الإمكانيات وكثرة المعيقات.