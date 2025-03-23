اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد على مواجهة العدوان وتعزيز الوحدة الوطنية

وطن: عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث ناقشت تطورات الأوضاع في فلسطين وسبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وفي مستهل الاجتماع، شدد الرئيس عباس على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة من خلال عمليات القتل والتدمير، أو في الضفة الغربية عبر التهجير القسري وهدم المخيمات.

وأكد أهمية اتخاذ موقف عربي ودولي ضاغط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2735.

كما شدد الرئيس على أهمية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل لتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تثبيت أبناء الشعب الفلسطيني في وطنهم.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات المستوطنين، التي تشمل تدمير المنازل والممتلكات وقطع الأشجار، إضافة إلى رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

وأشادت اللجنة بالمواقف العربية والدولية الرافضة للتهجير، وأكدت دعمها لخطة إعادة الإعمار تحت مسؤولية دولة فلسطين.

كما أشادت اللجنة بالفعاليات الشعبية المناهضة للحرب، والتي تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار التحضيرات لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، مع التأكيد على فتح المجال أمام جميع الفصائل للانضمام إلى منظمة التحرير وفق برنامجها السياسي والالتزامات الدولية.

كما تم تشكيل لجان متابعة لمناقشة قضايا عدة، وأكد المجتمعون ضرورة تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة التنفيذية أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان على غزة، وانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الحصار، ودعم وكالة "الأونروا"، ورفض الاستيطان والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على إعادة الإعمار وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.