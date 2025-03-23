جيش الاحتلال ينقل الفرقة 36 من لبنان إلى غزة وسط استمرار العدوان

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استعداد الفرقة 36 للعمل في قطاع غزة، بعد مشاركتها في عمليات عسكرية بلبنان خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا لبيان الجيش، فإن الفرقة المدرعة، التي تتبع القيادة الشمالية، بدأت التحضير للعمل ضمن القيادة الجنوبية.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن إرسال الفرقة إلى حدود غزة يأتي في سياق الضغط نحو اتفاق لاستعادة الأسرى، في حين يواصل المستوى السياسي الإسرائيلي السعي لتجديد وقف إطلاق النار.

يُذكر أن الفرقة 36، التي تأسست عام 1954، تعدّ من أكبر الفرق المدرعة في جيش الاحتلال، وشاركت في جميع الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب، من نكبة 1948 إلى العدوان المستمر على غزة.

ومنذ استئناف الاحتلال إبادة الفلسطينيين في القطاع، قُتل مئات المدنيين، وأصيب أكثر من ألف، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو التملص من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، سعياً لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.