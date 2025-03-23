شهيد برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن برصاص قناص إسرائيلي في منطقة المغراقة وسط القطاع.

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن استشهاد نحو 600 مواطن وإصابة أكثر من ألف آخرين، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.