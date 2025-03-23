تظاهرة في امستردام تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

وطن: شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية ضد استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتجمّع المتظاهرون في ميدان "دام" الشهير وسط العاصمة الهولندية، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات مثل "لا لقتل الأطفال"، و"الآن.. أوقفوا إطلاق النار"، و"قاطعوا إسرائيل".

وردّد المتظاهرون المؤيدون لفلسطين شعارات مناهضة لاستئناف إسرائيل هجماتها على غزة، من قبيل "لا للإبادة الجماعية"، و"غزة ليست للبيع"، و"نتنياهو قاتل"، و"حرروا غزة".

كما حمل المشاركون لافتات كُتب عليها "فلسطين ستكون حرة"، و"الهدنة الآن"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"في فلسطين تحدث إبادة جماعية".