عدنان الصباح يكتب لوطن: إمبريالية المعرفة 11 " امبريانولوجي "

( الحلقة 11 )





السطو على الكون المادي:

تمكن رأس المال من انجاز السطو على الارض باطنها وظاهرها والبحر باطنه وظاهره وحتى الفضاء تم السطو عليه واستطاع تحويلها جميعا الى بضائع بأشكال مختلفة بدءا من المواد الخام وانتهاء بالطائرات والسفن وكذا العمل الاستخباري والعسكري والاعلام وحتى تكون الصورة اوضح فان علينا تتبع ما تقوم به الولايات المتحدة من سطو علني وتقييد لاقتصاد الكون لصالحها مما يمنع اية امكانية للقفز على هذه السيطرة وتحطيمها وهي لذلك تستخدم الوسائل التالية:

الدولار: يعتبر الدولار العملة العالمية الاولى ومنذ اجتماع بريتون وودز في نيو هامبشاير في الولايات المتحدة في العام 1944م بهدف ارساء اقتصاد عالمي مستقر بعد الحرب الاستعمارية الثانية وقد كرس هذا الاجتماع

اولا: سطوة الدولار

- الدولار كالعملة الاساس وتم تحديد اسعار سائر العملات من خلال الدولار

- تم تحديد سعر اونصة الذهب في هذا الاجتماع ب 35 دولار للأونصة الواحدة وحتى يومنا هذا لا زال سعر الذهب متلازم مع سعر الدولار صعودا او نزولا فاذا ارتفع سعر الذهب نزل سعر الدولار والعكس صحيح مع ان هذا النظام انهار بعد اعلان نيكسون الرئيس الامريكي مطلع السبعينات عن رفع غطاء الذهب عن الدولار.

ثانيا: السطوة على النظام المالي العالمي

- تم انشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإشراف وسيطرة امريكية وحق النقض في القرارات لصالح الولايات المتحدة الامريكية وحدها

- السيطرة التامة على نظام ( SWIFT ) وهو ما يجعل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على اي جهة في العالم نافذة وملزمة للجميع

- حصة الدولار من التجارة الدولية تتجاوز 60% مما يجعله الاقوى بلا منازع بينما تتوزع على سائر عملات العالم فقط نسبة 40%

ثالثا: الامساك بالاقتصاد العالمي من خلال

- 37% من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى ( 500 ) شركة عالمية تقريبا ملكية وسيطرة امريكية تامة

- السيطرة على اسواق النفط العالمية من خلال بعض شركاتها الكبرى (Chevron وHalliburton )

رابعا: القوة العسكرية

- تملك الولايات المتحدة الامريكية ما لا يقل عن 750 قاعدة عسكرية خارجية لحماية مصالحها في سائر انحاء العالم

- تستحوذ الولايات المتحدة على 40% من اسواق السلاح في العالم وحدها بينما لا تتجاوز حصص روسيا والصين مجتمعات بينما لا تتجاوز حصص روسيا والصين مجتمعات 30%

- عديد الدول المنتجة للسلاح اما انها تحصل على تراخيص انتاج انواع من الاسلحة من الولايات المتحدة او قطع غيار او قطع تكميلية

- عديد الشركات الامريكية العابرة للقارات تملك حصصا كبيرة في صناعات الاسلحة في دول اخرى

خامسا: السيطرة شبه التامة على التكنولوجيا

- 44% من ايرادات براءات الاختراع في العالم والبالغة حوالي 200 مليار سنويا تذهب للولايات المتحدة الامريكية

- امتلاكها لهيئة التحكم ببروتوكولات الانترنت في العالمICANN " " ومقرها كاليفورنيا وهي هيئة خاصة بتنظيم وتوزيع وإدارة عناوين «الآي بي» وأسماء المجالات والمواقع العليا في جميع أنحاء العالم

سادسا: الاتفاقيات التجارية والمالية العالمية

- اقامت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع دول امريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك وهذه الاتفاقيات تدر عليها ارباحا طائلة لا حدود لها وتحرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل بها ولعل اقتراب هذه الاتفاقيات "NAFTA" و"USMCA" من نهايتها العام القادم 2026 هوما يفسر الهجوم الحاد من الرئيس الامريكي ترامب على كل من كندا والمكسيك ساعيا الى تجديد تلك الاتفاقيات بشكل افضل وبشروط احسن لصالح الولايات المتحدة

- نظام سندات الحزينة الامريكية والذي يقدم خدمة فريدة للولايات المتحدة بحيث يتيح لها استخدام مال الدولة حاملة السندات للشراء منها اي ان السندات يعني ان الولايات المتحدة تقترض من الصين وتشتري منها بهذا القرض وهو بنفس الوقت يتحول الى طوق على عنق الدولة المالكة لتلك السندات فالصين على سبيل المثال تملك الحصة الاكبر من هذه السندات فهي تمتلك ما قيمته "759 " مليار دولار حسب احصائية عام 2024 ولو حاولت الصين بيع هذه السندات تكون كمن تطلق النار على نفسها وهي بهذا تكون كمن لا حول لها ولا قوة فهي تملك رقما ولكن دون قدرة واقعية على التصرف بما تملك كما ان نظام سندات الخزينة الامريكي يربط مصالح الدول الكبرى والغنية بالدولار الامريكي مما يمنح الولايات المتحدة قوة غير محدودة وسطوة على الاقتصاد العالمي.

- الاستثمارات الامريكية في الدول الكبرى يجعل من هذه الدول غير قادرة على الانفكاك عن الولايات المتحدة ومنها الصين التي تستثمر فيها الولايات المتحدة استثمارا مباشرا حوالي 127 مليار دولار.

سابعا: اجيال الحروب

- تسعى الدول الرأسمالية وعلى راسها الولايات المتحدة لاستخدام انواع مبتكرة من السلاح.

- يستخدم سلام المعرفة لأغراض عسكرية بإخضاعه لتحقيق قدرات عسكرية كإمكانية صناعة الزلزال او العواصف او الجفاف وما الى ذلك

- استخدام الفيروسات وما يسمى بالأسلحة البيولوجية

- استخدام السلاح الاخطر وهو سلاح الاعلام ووسائل الاتصال والتواصل للسيطرة على عقول البشر واخضاعها لإرادة اصحاب راس المال

من كل ما تقدم يتبين ان الرأسمالية لم تترك لاحد شيئا وهي تلغي تدريجيا الحدود المفتعلة بين الدول وتحول مركز راس المال الى الولايات المتحدة وتجعل العالم يدور في فلكها عبر الامساك بخطوط الثروة حسب الاليات التي قدمناها وبنفس الوقت الامسال بادوات صناعة المعرفة واخضاعها لمصالح راس المال وتحويلها الى ادوات سطو على كل شيء بعد السطو على باطن الارض والفضاء وحتى كواكب اخرى كالقمر جاء السطو على العقل البشري كأساس للمستقبل الذ يريده الراس المال العالمي المكثف اي راس مال واحد عابر للقارات والجنسيات والاديان بحيث يدين فقط للمال كاله لا اله غيره وقومية لا قومية بعدها وهو ما يجعل الولايات المتحدة تتمدد عبر الفضاء لا عبر الارض فعلى الارض ستبدو استعمار عدو ملموس ويمكن مقاومته لكن عبر العقول سيبدو ضيف مرغوب به فهي وبتلخيص لما ذكرنا ولكون الولايات المتحدة سيدة الرأسمالية ومخططاتها وكونها تدرك ان المال هو محرك الكون فقد حرصت على الامساك بما يلي

- قنوات المال في كل انحاء العالم عبر نظام سويفت

- قنوات الاتصال والتواصل عبر نظام الانترنت العالميICANN " "

- ربطت اقوى اقتصاديات العالم بها " نظام سندات الخزينة "

- ملكية النقد الذي تصنعه من الهواء بعكس كل دول العالم سواها ملزمة ان تحمي نقدها بالذهب او الدولار " الدولار "

- السعي الى أتمته المال " العملات الرقمية " لإحكام السيطرة على حركتها

بما تقدم يظهر لنا بوضوح حجم السطو الذي تسطو به الولايات المتحدة على مقدرات الكون المادية وبالتالي حجم تأثيرها على البشر وسياساتهم الاجتماعية والاقتصادية وهي لذلك تخطط للسطو المطلق على الكون والتمكن من ادارته عبر تحويل العالم الى مجموعات صغيرة مفتتة وضعيفة لا حول لها ولا قوة