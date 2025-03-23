عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى"، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.