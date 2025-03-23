عدوان أميركي يستهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن

وطن: شن العدوان الامريكي اليوم الأحد، غارتين استهدفتا محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

أتى ذلك بعدما استهدف العدوان الأميركي، أمس السبت، عبر 3 غارات، مطار الحديدة الدولي، ومنطقة المَنْظر، جنوبي المدينة الساحلية، غربي اليمن.

واستهدف العدوان الأميركي أيضاً ميناء الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة.

كما استهدف العدوان الأميركي، عبر 5 غارات، مديرية مجزر في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

والجمعة، شنّت الطائرات الأميركية 6 غارات على مديرية التحيتا، بينما استهدفت محافظة صعدة بعدد من الغارات.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل أسبوع، بدء عملية عسكرية ضد صنعاء، بحيث أصبحت البوارج والحاملات الأميركية تشنّ اعتداءات شبه يومية.

ويأتي العدوان الأميركي على اليمن في سياق الدعم المستمر لـ"إسرائيل"، وفي محاولة بائسة لإجبار صنعاء على التراجع عن موقفها الداعم والمساند لغزة.