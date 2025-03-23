أكثر من 50 ألف شهيد و113 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

وطن: قال المدير العام في وزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الاحد، إن إجمالي أعداد الشهداء والجرحى تجاوز منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الـ50.021 شهيدًا، و113.274 جريحًا.

وأوضح البرش، أن من بين الشهداء 15613 طفلًا، منهم 872 لم يكملوا عامهم الأول، فيما 247 من الأطفال الشهداء ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية

وأضاف أن نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح.

وبين أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين المصابين هم بحاجة إلى تأهيل وعلاج طويل المدى، فيما بلغت حالات البتر نحو 4700 حالة بتر منهم نحو 850 طفل.

وأكد أن الأوضاع في القطاع متجهة إلى مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، على الصعيدين الصحي والإنساني.

وأوضح أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع كم الإصابات الهائل الذي يصل إليها، في ظل افتقادها إلى أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي