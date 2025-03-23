قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز المذكور، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة، واضطر مئات المواطنين بينهم اطفال وكبار بالسن لتناول وجبة الإفطار على الحاجز.

ويشهد الحاجز باستمرار إجراءات عسكرية مشددة منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي شكل معاناة لبلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، الذي يفصلهما الحاجز عن العالم الخارجي.