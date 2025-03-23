مؤيداً تهجير الفلسطينيين من غزة.. مستشار الأمن القومي الأميركي: عملية للغاية!

وطن: قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، إنّ فكرة نقل الفلسطينيين خارج غزة، "عملية للغاية".

وأضاف والتز في مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز"، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال قبل تنصيبه إنه يجب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحملون الجنسيات الأميركية وإلا سيكون الجحيم.."، متسائلاً: وماذا حصل بعد تنصيبه؟ أطلق سراح العشرات".

وكان ترامب اقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" تحت السيطرة الأميركية، لكن الخطة لاقت معارضة دولية، ودفعت ترامب إلى التراجع عنها، مؤكّداً أن "لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة".

وقال ترامب إنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ مقترحه الخاصّ بتولّي الولايات المتحدة "إدارة" قطاع غزة، ونقل سكانه إلى دول أخرى لتنفيذ مشاريع عقارية فيه".

وكانت تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة ودعوته إلى تهجير الفلسطيينين منها، قد ووجهت بمعارضة كبيرة عربية ودولية، إذ أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ "التهجير القسري لسكان غزّة سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، وشدّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على أنّ قطاع غزّة ملك للفلسطينيين، وأنّ "طردهم منه سيكون غير مقبول، ويتعارض مع القانون الدولي".

"الكابينت" الإسرائيلي يوافق على اقتراح كاتس إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين طوعاً

وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، الليلة الماضية، على اقتراح قدّمه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء "إدارة جديدة" داخل وزارة الجيش الإسرائيلية، تتولى "تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة طوعاً إلى دول ثالثة".

وأوضح المكتب أنّ ذلك سيتمّ عبر "توفير مسارات تنقّل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محدّدة داخل القطاع"، بالإضافة إلى "تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر براً وبحراً وجواً إلى وجهاتهم النهائية".

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في التاسع من آذار/مارس الجاري، عن إنشاء "إدارة للهجرة" تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة.

يُذكر أنّ سموتريتش سبق أن أكّد أنّه يعمل على تحويل اقتراح الرئيس الأميركي بشأن تهجير أهل غزّة إلى "سياسة قابلة للتنفيذ"، مشيداً بخطة ترامب.