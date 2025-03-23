دائرة مناهضة الابارتهايد تطالب بتحرك دولي لإنهاء الفصل والتمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني

وطن: طالبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بإدانة الممارسات العنصرية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تمييزًا عنصريًا وتفرض نظامًا من الكراهية والقمع والاضطهاد على الشعب الفلسطيني.

وأشارت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى أن دولة الاحتلال تعمل على سن قوانين عنصرية تعزز سياسات الفصل العنصري والتمييز في مختلف جوانب حياة الشعب الفلسطيني، مما يؤثر سلبًا على حقوقه المشروعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المجتمع الفلسطيني ويقوم بممارسات تمييز عنصري ضده، كما يفرض قيودًا مهينة في محاولة لطمس هويته العربية والفلسطينية.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الاتفاقية، بالإضافة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بمكافحة التمييز العنصري وتعزيز الجهود الرامية إلى اجتثاث العنصرية وحماية كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بإدانة جميع أشكال التمييز العنصري والعمل على القضاء عليه ومواجهته بكافة الوسائل المتاحة، مؤكدة ان ذلك فرصة لشعوب العالم لإسقاط الحكومات التي تمارس التمييز العنصري، وعلى رأسها حكومة دولة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

كما أكدت الدائرة ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون التي جاءت من أجلها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضحت الدائرة في بيانها إلى أهمية التأكيد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس الفصل العنصري من خلال مجموعة من القوانين والممارسات التي تعزز وجود المستوطنين، وتعمل على حشر الفلسطينيين في كنتونات معزولة، وتواصل تنفيذ حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة، بما في ذلك القدس.

ودعت الدائرة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طرد دولة الاحتلال وتجميد عضويتها، كما دعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دولة الاحتلال، ومحاسبتها على أفعالها.

وأكدت على ضرورة وضع آليات لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.