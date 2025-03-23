الهيئة الوطنية للسلم الأهلي تدعو الرئاسة والقوى لتنفيذ إعلان بكين

وطن: طالبت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، في نداء عاجل صادر عنها، الرئاسة الفلسطينية بتنفيذ إعلان بكين والذي تم توقيعه من قبل جميع القوى الفلسطينية، كما طالبت القوى التي وقعت بالعمل والضغط من اجل تنفيذه ونؤكد ان اي تأخير في تنفيذه عمل يضر بالقضية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما دعت الرئاسة إلى تصويب موقفها وتجنب تحميل المقاومة مسؤولية جرائم الاحتلال.

وطالبت الهيئة في النداء الذي وصل لوطن نسخة عنه "الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة وذلك من خلال استخدام أوراق الضغط التي تمتلكها برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على اغلاق السفارات وفي الوقت ذاته ننظر بكثير من العرفان والوفاء استمرار اليمن الشقيق في اسناد شعبنا".

ووجهت الهيئة "تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا الصامدين في قطاع غزة، الذين يواجهون العدوان بصبر وثبات أسطوري. كما نؤكد أن وقف هذه المجازر ليس خيارًا بل واجبًا على كل أحرار العالم، وندعو إلى تحرك فوري وجاد لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال".

وأضافت "ننظر بفخر وإعزاز وعظيم التقدير لشعوب العالم في شوارع وجامعات أوروبا وأمريكا التي هبت لإدانة العدوان والمطالبة بردعه ونتطلع الى توسيع هذه التحركات الشعبية كما نهيب بشعوب أمتنا العربية والإسلامية بتعزيز دورها في نصرة شعبنا ووقف العدوان" .

وطالبت الهيئة "الدول الوسطاء، وعلى رأسها مصر وقطر، باستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المقاومة الفلسطينية. فالصمت والتسويف لم يعدا مقبولين أمام هذا النزيف المستمر."



ووجهت الهيئة "تحية صادقة مفعمة بالفخر والاعتزاز لأهلنا في الضفة الغربية، وخاصة في جنين ومخيم جنين، وطولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الضفة عصية على الانكسار، وأنها في قلب معركة الصمود والمقاومة"، مطالبة "الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها وذلك بحماية اهلنا ومواجهة عملية التهجير في الشمال وصد هجمات المستوطنين المتواصلة على شعبنا بالضفة الغربية"



وقالت الهيئة "إننا أمام لحظة تاريخية حاسمة، لا مجال فيها للحياد أو التردد. غزة تنزف، وفلسطين تنادي، فهل من مجيب؟!"