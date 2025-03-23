"الوقت من دم والتاريخ لن يرحم".. نداء من أجل الوحدة ووقف الإبادة وإحباط الضم والتهجير

وطن: أطلق ناشطون ومؤسسات منخرطة في العمل الأهلي والمدني الفلسطيني، نداءً من أجل الوحدة ووقف الإبادة وإحباط الضم والتهجير، تحت عنوان "الوقت من دم والتاريخ لن يرحم".

وقال مطلقو النداء في عريضة وصلت وطن، "نضم صوتنا إلى كل الأصوات والمبادرات والحراكات التي تدعو لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية فورا ودون إبطاء، ونتعهد بمواصلة هذا العمل وممارسة مختلف أشكال الضغط السياسية والجماهيرية والقانونية حتى يتكلل بالنجاح.

للاطلاع على النداء والتوقيع عليه، يرجى الضغط هنا

وقد وقع على النداء، حتى توقيت نشر الخبر، كل من:

1. د. مريم أبو دقة: ناشطة سياسية ونسوية

2. سعد عبد الهادي: قطاع خاص

3. القاسم عفانة: محامي وناشط شبابي

4. عماد أبو رحمة: باحث في الشأن السياسي

5. د. فيحاء عبد الهادي: كاتبة وباحثة وعضو المجلس الوطني

6. د. إبراهيم فريحات: أكاديمي فلسطيني

7. جمال زقوت: عضو مجلس وطني، كاتب سياسي مركز الأرض للأبحاث

8. د. خالد الحروب: أكاديمي وكاتب وباحث

9. معين الطاهر: كاتب وباحث

10. زياد الحموري: مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

11. إياد صايمة: ناشط سياسي- الكويت

12. إبراهيم قدوره: لاجئ فلسطيني في الشتات

13. سمر هواش: ناشطة نسوية وسياسية

14. خالد علي ناصيف: منتدى الشباب السياسي والاجتماعي

15. د. مازن صلاح العجلة: باحث اقتصادي

16. أحمد جميل عزم: أكاديمي وعضو المجلس الوطني

17. خليل شاهين: مدير مركز مسارات

18. وفاء عبد رحمن: مديرة مؤسسة فلسطينيات

19. د. حسام الدجني: أكاديمي وكاتب سياسي

20. هاني المصري: مدير مركز المسارات

21. ناجي المرداوي: مصرفي فلسطيني

22. د. جهاد خليفة: شاعر وصيدلاني

23. إبراهيم يوسف طمليه: ناشط مجتمعي جمعية عناب المهجرة

24. محمود البربار: استشاري إعلام اجتماعي

25. ميساء دلني: ناشطة شبابي

26. ايمان حسين عواطله

27. علي ابو خليل : ناشط شبابي

28. رامي حسين الشرافي: صحفي وناشط مجتمعي

29. حسان قباجة: ناشط شبابي

30. عبد الله قباجة: ناشط شبابي

31. ملاك السيد أحمد: ناشطة شبابية

32. أنطوان شحلت: كاتب وناقد

33. سعيد عيسى: ناشط شبابي

34. ظافر النوباني: مستشار متقاعد في الرئاسة

35. الياس البابون: ناشط شبابي

36. لينا أحمد: عضو شبابي في المنتدى التنموي

37. خليل النجار: موظف مؤسسة

38. براء بدراين: ناشط شبابي

39. مريم الحاج أحمد: مدير مكتب جامعة أكاديميون العالمية.

40. صالح نفيعات: محامي وناشط شبابي

41. صالح شعبان: صحفي

42. عدنان المصري: مركز مسارات

43. سوار عودة: مركز مسارات

44. سلمى أبو ناصر: ناشطة شبابيه

45. انس عفورة: ناشط

46. ردينة الطناني: مركز مسارات

47. جورج زيدان: الحق في الحركة

48. ⁠أ.د مروان الدويري : باحث ومعالج نفسي

49. رامي الشرافي : صحفي وناشط مجتمعي

50. ⁠زها حسن :اكاديمية في الولايات المتحدة ⁠