ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.021 شهيدا والإصابات إلى 113.274 مصابا منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.021، والإصابات إلى 113,274 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة، بأن من بين الحصيلة 673 شهيدا، و1,233 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الحالي.

وقالت إن 41 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و61 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الاسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.