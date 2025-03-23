شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان

وطن: استشهد شخص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ومنذ السبت، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على جنوب لبنان والبقاع، حيث قصف مقهى في منطقة المطل ببلدة عيتا الشعب، دون تسجيل أي إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت أن غارات الاحتلال على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة اربعين بجروح.