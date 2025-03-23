"كابينت" الاحتلال يقر إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين "طوعياً" خارج غزة

وطن: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء السبت، على اقتراح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإنشاء إدارة جديدة داخل الوزارة ، تهدف إلى تنظيم وتسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "طوعاً" إلى دول ثالثة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب وزير جيش الاحتلال، ستعمل الإدارة على تأمين مسارات آمنة لتهجير الراغبين في مغادرة القطاع، مع ضمان التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية. كما سيتم توفير مسارات تنقل وفحص للمسافرين في معابر محددة، وتنظيم التهجير عبر البر والبحر والجو.