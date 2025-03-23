بعد اطلاق صاروخ من اليمن .. صافرات الانذار تدوي في تل أبيب وتعليق العمل في مطار اللد

رام الله - وطن: دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد، في منطقة "تل أبيب الكبرى" ومناطق عدة، وذلك بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وجرى تعليق العمل في مطار اللد، وأخلت سلطات الاحتلال المسافرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن الأحد"، وذلك بعد يوم واحد من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وهذا هو الصاروخ الثالث الذي يتم اعتراضه منذ الجمعة، حسب مزاعم الاحتلال

وتعد هذه المرة الخامسة التي يطلق فيها صاروخ من اليمن، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي قبل أن تخرقه إسرائيل.

والخميس، أطلق صاروخا من اليمن، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مطار اللد في مدينة تل أبيب أوقف الرحلات الجوية ذهابا وإيابا، بسبب الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو إسرائيل.