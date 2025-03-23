634 شهيدا منذ استئناف الحرب .. أكثر من 30 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة

وطن: استشهد أكثر من 30 مواطنا بينهم أطفال السبت جراء غارات الاحتلال على أنحاء غزة، فيما واصلت آليات وطيران الاحتلال استهداف المنازل المدمرة وتجمعات الفلسطينيين في القطاع.

ووفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس إلى 634 شهيدا و1172 جريحا، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 49,747 شهيدا و113,213 جريحا.

ولفتت تقارير واردة من غزة إلى أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء منشورات تحمل رسائل تهديد للأهالي، ومنها؛ "لن تتغير خريطة العالم إذا اختفى جميع سكان غزة"، في تهديد مباشر بتنفيذ إبادة جماعية في القطاع، كما حملت المنشورات تهديدات بالتهجير "شيئًا فشيئًا"، وتنفيذ "خطة ترامب" بتهجير أهالي غزة قسرًا.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة "أعطت موافقة مبدئية" على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب تقارير اقترحت القاهرة "تحديد جدول زمني لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من كامل غزة بضمانات أميركية".