الاحتلال يغتال القيادي في حماس صلاح البردويل

رام الله - وطن: أعلنت حركة حماس استشهاد صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة وزوجته في عملية اغتيال اسرايلية في منطقة المواصي غرب خان يونس"

وأكدن حماس ان "دماء البردويل وزوجته وكل الشهداء ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة والعدو لن ينال من عزيمتنا أو ثباتنا".

ونعى المجلس التشريعي في غزة، فجر يوم الأحد، عضو المجلس صلاح البردويل الذي استشهد وزوجته وعدد من أبنائه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمته في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المجلس: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس التشريعي الفلسطيني إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية والبرلمانات العربية والدولية وإلى أحرار العالم النائب الشهيد القائد الدكتور صلاح البردويل، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأكد المجلس أن اغتيال الاحتلال الشهيد البردويل أثناء نزوحه جريمة جديدة ضد الآمنين والقادة الذين يديرون الشأن العام.

وأضاف أن الشهيد القائد البردويل قضى حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل الله خدمة لقضيته وشعبه.

وأشار إلى أن البردويل كان له الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والسياسي والأكاديمي والتربوي.

وأكد المجلس التشريعي المضي على درب الشهيد وجميع الشهداء حتى دحر الاحتلال، وأن هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم بحق أطفال ونساء ورجال شعبنا ستبقى شاهدة على إرهاب الاحتلال الفاشي الذي عاد ليمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي على مرأى ومسمع من العالم كله.