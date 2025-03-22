عدوان أميركي يستهدف محافظتَي الحديدة ومأرب في اليمن

وطن: شنت امريكيا مساء السبت، عدوانا متجددا استهدف مناطق متفرّقة في اليمن.

وأكدت مصادر يمنية، أن الطائرات الأميركية استهدف بـ3 غارات مطار الحديدة الدولي، ومنطقة المَنْظر جنوبي المدينة الساحلية غربي اليمن.

كما استهدف العدوان الأميركي، بـ5 غارات مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وكانت،الطائرات الأميركية شنّت 6 غارات على مديرية التحيتا مساء امس، فيما استهدفت محافظة صعدة بعدد من الغارات.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قبل أسبوع، بدء عملية عسكرية ضد صنعاء، حيث أصبحت البوارج والحاملات الأميركية تشنّ اعتداءات شبه يومية.