شهيد ومصاب إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا برفح

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "أبو حسنين" قرب مدخل شارع الجامعة في رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر، كما استهدفت منزلا آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.