تظاهرة في برلين تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وطن: شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، تظاهرة للتضامن مع فلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة، التي دعت إليها جمعيات فلسطينية في برلين، مئات الأشخاص، الذين تجمعوا في ميدان ليوبولد بحي فيدينغ.

وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "لا للحرب والاحتلال في فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية في غزة" و"أطفال فلسطين يستحقون الحياة".